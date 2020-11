Coronavirus San Marino: 35 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 253 tamponi

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:21 - 11 Novembre 2020

A San Marino nelle ultime 24 ore si sono registrati 35 casi di positività al nuovo coronavirus, a cui si aggiungono i 39 delle precedenti 24 ore. I tamponi effettuati sono stati rispettivamente 253 (tasso di positività del 13,83%) e 367 (tasso di positività del 10,63%); i guariti 28 e 40. Nel dettaglio, rispetto alla prima fase pandemica (27 febbraio 2020-30 giugno 2020), nella seconda fase si sono registrati 475 casi: 291 positivi (compresi 12 frontalieri o non residenti), 184 guariti, 0 decessi. Da inizio epidemia i casi sono stati 1190 (291 attuali positivi, 857 guariti e 42 decessi). Alla data del 4 novembre risultano eseguiti 12.675 tamponi.



SITUAZIONE OSPEDALE All'Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino ci sono 14 ricoverati: 11 nel reparto Covid (3,8% del totale) e stanze di isolamento in medicina, tre in terapia intensiva (1% del totale). Sono quindi 277 le persone in isolamento presso il proprio domicilio, il 95,2% del totale; si aggiungo ad esse le 181 in quarantena. I casi attivi, come detto, sono 291.