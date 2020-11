Il Natale che vuoi a Bellaria: presepi e installazioni per la passeggiata senza assembramenti

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:27 - 11 Novembre 2020

La Snow Globe a Bellaria.



“Il Natale che vuoi” sarà anche quest’anno il claim delle festività di Bellaria Igea Marina. La preparazione del progetto del Natale prosegue adeguandosi alle attuali linee guida sugli eventi e gli spettacoli. Quest’anno si baserà, oltre che sulle consuete luminarie, su installazioni a cielo aperto fruibili durante la passeggiata lungo le aree pedonali evitando così assembramenti o attrazioni in luoghi chiusi. Verrà riproposto il presepe di ghiaccio con nuove strutture ed un’implementazione botanica, creando così un percorso obbligato dilatando le distanze e occupando piacevolmente i tempi di attesa. La stessa modalità sarà proposta anche per la Snow Globe, al momento visibile solo dall’esterno rispetto lo scorso anno quando vi si poteva accedere all’interno. Ritorna fortemente anche “L’arte del cuore” dove undici artisti bellariesi dipingeranno dei pannelli a tema natalizio posti all’interno dei tini che saranno ubicati sul piazzale don Minzoni. A Igea Marina verrà riproposto il tradizionale presepe di sabbia con una sostanziale differenza: grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’Associazione Viv’Igea sarà posizionato lungo Viale Ennio, anch’esso visibile dall’esterno, e si caratterizzerà per un restyling innovativo in cui le sculture di sabbia si fonderanno con ledwall e fasci di luce tecnologici.