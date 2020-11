Rimini: giovedì si scende ancora in piazza per protestare

Attualità

Rimini

| 14:26 - 11 Novembre 2020

Fontana della Pigna in piazza Cavour.



"Movimento imprese ospitalità", gruppo che unisce operatori del settore turismo e intrattenimento, si riunisce in piazza Cavour giovedì 12 novembre, dalle 19.00, invitando i commercianti a unirsi alla mobilitazione per chiedere "giusti ristori, giuste informazioni, aiuti e supporti, non solo economici, ma anche umani", spiegano. "Protesteremo contro uno stato assente che incolpa tutti, tranne se stesso per non aver programmato e pianificato l’arrivo di questa ondata, ingolfando ospedali, dove si mischiano influenze stagionali con il Covid" , a difesa di "lavoratori di ogni categoria del settore turismo e intrattenimento, ma anche commercianti". Il "Movimento imprese ospitalità" attacca: "In caso di chiusure, con le mance ricevute dal governo non si potrà neppure comprare il panettone: i soldi saranno finiti molto prima del Natale". La protesta, evidenziano i promotori, avverrà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.