Cronaca

Cattolica

| 14:10 - 11 Novembre 2020

Foto di repertorio.



Il titolare di un minimarket di via del Prete a Cattolica, un cittadino bengalese, è stato sanzionato dai Carabinieri per non aver rispettato il divieto di assembramento: all'esterno della sua attività aveva allestito un tavolo, al quale erano sedute quindici persone intente a consumare bevande. Il minimarket è stato sottoposto a provvedimento di chisuura per cinque giorni.