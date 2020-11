Primi freddi e solite truffe: attenzione ai finti rappresentanti Sgr porta a porta

Attualità

Rimini

| 11:08 - 11 Novembre 2020

La sede del gruppo SGR a Rimini vista dall'alto.



I primi freddi sembrano aver acceso non solo i riscaldamenti, ma anche la voglia dei truffatori di fingersi rappresentanti Sgr luce e gas per rimettere in campo un sistema di raggiro attorno alla proposta di nuovi contratti di forniture energetiche. In questi ultimi giorni le segnalazioni si stanno moltiplicando, sia al call center che sui social network, in particolare nelle zone di Santarcangelo a Villaggio Flora, via Roncaglia e limitrofe, in zona Montevecchi, via Felici e diverse altre.

SGR ricorda che nessun incaricato dell’azienda visita a domicilio i propri clienti senza aver prima convenuto e definito un appuntamento. Tanto più in questi mesi, a tutela della sicurezza dei dipendenti e degli utenti, si cerca di limitare al massimo le visite a domicilio e nel caso si incoraggia la visita a uno degli sportelli al pubblico della rete di Sgr sul territorio o agli Energy point, dove sono adottate tutte le prescrizioni per un colloquio in piena sicurezza. In alternativa, a disposizione il numero verde 800.900.147 o informazioni sul nuovo sito sgrlucegas.com. A ogni modo Sgr intende tutelarsi da questa attività fraudolenta. Potrebbe trattarsi di una pratica commerciale scorretta, ma anche nascondere la volontà di malintenzionati di carpire l’attenzione dei cittadini su temi in questo periodo di attualità, come l’accensione dei termosifoni, con intenzioni ben diverse e pericolose.