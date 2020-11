Garden e Steven Rimini non si fermano, in forma con lezioni online gratuite

Attualità

Rimini

| 10:53 - 11 Novembre 2020

Una espressione di dissenso dei gestori dei principali centri sportivi del Riminese.



Dopo essersi battuti inutilmente per dire "no" alla chiusura di piscine palestre, Garden sporting center e Steven di Rimini hanno deciso di riorganizzare la propria attività dando vita ad palinsesto di lezioni online completamente gratuite. I due centri sportivi riminesi metteranno a disposizione dei propri associati un programma di lezioni quotidiane che aiuteranno le persone a mantenersi in forma e salute da casa in questo momento complicato.



Per organizzare tutto al meglio è stato aperto un apposito gruppo Facebook (al quale bisogna iscriversi qui) dedicato a tutti coloro che vogliono continuare a fare attività con gli istruttori tramite lezioni all'aperto e in diretta online, in maniera completamente gratuita. In poche ore sono già arrivate più di 400 richieste di iscrizione. Il planning delle lezioni è in costante aggiornamento e prevede già diversi appuntamenti settimanali tra pilates, allenamenti ad alta intensità e focus specifici, tutti tenute dagli istruttori Garden e Steven. “Crediamo sia doveroso stare vicini ai clienti e mettergli a disposizione quello che facevamo fino a due settimane fa – commenta il presidente della Polisportiva Ermanno Pasini – ringrazio gli istruttori che si sono prestati per fornire il servizio, sono convinto che sarà una soluzione passeggera, non vediamo l’ora di riaprire e riabbracciare tutti”.