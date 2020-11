Quattro nuove ecoisole Smarty per la raccolta differenziata a Riccione

Attualità

Riccione

| 10:27 - 11 Novembre 2020

Le nuove ecoisole Smarty Hera a Riccione.



A Riccione sono arrivate le "ecobox", ecoisole Smarty firmate Hera per il conferimento più comodo (perché h24 e non vincolato agli orari di conferimento e raccolta rifiuti), più ordinate, oltre che belle e funzionali. Sono quattro e potranno essere usate anche dai turisti che non possono rispettare, per evidenti ragioni di permanenza sul territorio, il conferimento differenziato dei rifiuti.



Le ecobox sono collocate nei punti di uscita dal territorio di Riccione: Nord (viale d'Annunzio parcheggio Marano), Sud (viale Sicilia nei pressi della chiesa Stella Maris), Ovest (in viale Empoli in prossimità del casello A14) ed Est (parcheggio viale XIX ottobre vicino alla stazione ferroviaria di Riccione). Le frazioni di rifiuto raccolte sono carta, plastica e lattine, frazione organica e vetro. In questa prima fase il conferimento è libero mentre nei prossimi mesi il conferimento dovrà avvenire attivandolo attraverso la tessera sanitaria.



"Meno impattanti sul territorio e più eleganti da un punto di vista estetico - ha detto l'assessora all'ambiente Lea Ermeti - le nuove infrastrutture saranno utilissime per garantire la differenziata anche ai turisti. Sono anche più igieniche e sono state posizionate come richiesto dall'amministrazione nei punti importanti di passaggio e facilmente raggiungibile dai quattro punti cardinali della città. Ci auguriamo che questo servizio possa essere un altro strumento utile per evitare gli abbandoni nella città, dobbiamo aiutarci ad amare il nostro territorio anche rispettandolo con una buona raccolta dei rifiuti".