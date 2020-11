Antinfluenzale, entro lunedì il vaccino in farmacia: disponibili 36mila dosi

Attualità

Emilia Romagna

| 09:21 - 11 Novembre 2020

Vaccino antinfluenzale.

Dal 16 novembre nelle farmacie di Rimini e della Regione sarà possibile acquistare il vaccino antinfluenzale. La vendita è destinata a quella fascia di popolazione tra i 18 e i 59 anni che non rientra nelle fasce più a rischio, per le quali il vaccino, obbligatorio o fortemente consigliato, viene somministrato gratis dal medico di base o presso le Asl. Le dosi disponibili sono 36mila. Tenendo conto che le farmacie in Emilia Romagna sono circa 1.300, significa che ogni farmacia ha circa 27 dosi per la vendita. Per l'acquisto è necessario essere in possesso della ricetta del medico di base. "Nel frattempo continueremo a vaccinare la popolazione più fragile, arrivando ad un terzo della nostra popolazione - assicura l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini".