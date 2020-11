Basket A2 femminile, il coach Paolo Rossi esonerato dal Faenza. La squadra è al comando

Sport

Faenza

| 20:52 - 10 Novembre 2020

Paolo Rossi (foto sito club).

A sorpresa, con la squadra in testa alla classifica del campionato di serie A2 femminile a punteggio pieno, si separano le strade di Faenza Basket Project e dell’allenatore Paolo Rossi. In un comunicato la società manfreda fa sapere che "si interrompe un rapporto di collaborazione iniziato nella stagione 2019/20, per motivi legati a punti di vista divergenti sulla gestione del progetto che la Società sta portando avanti da anni - recita il comunicato - Ci rimarrà il rammarico per non aver potuto concludere la stagione 2019/20 causa pandemia covid-19, con la squadra in testa alla classifica. La Società ringrazia Paolo per la grande professionalità ed impegno profusi in questo anno di lavoro. La squadra sarà temporaneamente affidata ad una gestione interna". Paolo Rossi è un nome noto per la pallacanestro riminese. Ex giocatore, è stato coach del Basket Rimini.