Iss: "Emilia Romagna, servono misure più restrittive"

| 18:40 - 10 Novembre 2020

Ospedale Infermi di Rimini.

Sono Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto - secondo quanto apprende l'ANSA - le quattro Regioni per cui l'Istituto superiore di sanità, sulla base dei dati dell'ultimo monitoraggio, ritiene opportuno che siano anticipare le misure più restrittive. Ciò sulla base del report, che indica le regioni entrate in scenario 4 a rischio moderato con alta probabilità di progressione. Ad ogni modo già da domani (mercoledì 11 novembre) potrebbero arrivare nuove limitazioni tramite ordinanza regionale, come anticipato nel pomeriggio.