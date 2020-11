Calcio D, le nuove date dei recuperi nel girone D

Sport

Rimini

| 18:19 - 10 Novembre 2020

Il Dipartimento Interregionale ha rimodulato il calendario dei recuperi in programma il 15, 18 e 22 novembre. Queste le partite fissate in un primo momento per il 15, rinviate al 22 novembre e a data da destinarsi nel girone D: Correggese-Mezzolara e Aglianese-Bagnolese.

In virtù di queste variazioni ecco l’aggiornamento del programma gare del 14 e 15 novembre: Real Forte Querceta-Lentigione, Seravezza-Fiorenzuola,

I recuperi in programma il 18 novembre Bagnolese-Correggese, Aglianese-Corticella (D) sono stati rinviati a data da destinarsi.