Al centro commerciale I Malatesta di Rimini il black friday si fa in otto

Attualità

Rimini

| 06:42 - 11 Novembre 2020



Novembre è il mese delle offerte al quadrato per il centro commerciale “I Malatesta” di Rimini. Tutti i venerdì di novembre dalle 14 alle 19 è possibile acquistare a metà prezzo carnet di buoni spesa per un valore complessivo di 50 euro l’uno, che si potranno spendere (sotto forma di buoni da 5 euro) sia nei negozi del centro sia all’interno dell’ipermercato Coop.



Il centro mette a disposizione 480 carnet per un valore di 24 mila euro che si potranno acquistare personalmente oppure per conto terzi, purché muniti di delega e non più di una a persona.

Per dare spazio all’operazione è stato allestito un apposito stand all’interno della galleria de I Malatesta, che sarà attivo venerdì 13, 20 e 27 novembre dalle 14 alle 19. I carnet potranno essere spesi liberamente all’interno dei negozi aderenti all’iniziativa.