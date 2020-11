Riccione: monitoraggio alberi a rischio in viale Foscolo e piazzale Nassiriya

Attualità

Riccione

| 16:11 - 10 Novembre 2020

Prova di tenuta per i pini di viale Foscolo e dei giardini di piazzale Caduti di Nassiriya. Questa mattina (martedì 10 novembre) gli addetti Geat che monitorano alcune piante anche in seguito ad eventi atmosferici hanno testato la tenuta dei pini al fine di prevedere eventuali criticità. Una vera e propria indagine sulla salute dei pini di Riccione che a più riprese riguarderà le piante più anziane o considerate a rischio. La strumentazione utilizzata è delle più sofisticate e si basa essenzialmente sulla reazione che la pianta ha trazioni via via più elevate, sia nel fusto che nelle radici. In particolare, l'elasticità della pianta viene misurata con l'utilizzo di una fascia elastica calibra con del peso che può arrivare anche ai 700 chili. La trazione, il piegamento e il conseguente ritorno in posizione del fusto indicano il grado dell'elasticità e della tenuta tenuta delle radici nel terreno. I dati vengono quindi raccolti e computerizzati e inviati per l'analisi in Germania dove, grazie all'inserimento di alcune variabili compresa la composizione del terreno dove il pino si trova, verrà conclusa l'analisi. Il risultato darà il livello di salute della pianta.