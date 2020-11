Coronavirus: Prefettura, 'Ieri oltre 200 casi nel riminese'. Sindaci pronti a chiusure piazze

Attualità

Rimini

| 15:52 - 10 Novembre 2020

Il Prefetto Giuseppe Forlenza.



Nuovo incontro tra i sindaci riminesi e il prefetto Forlenza, dopo la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi ieri sera (lunedì 9 novembre). Al di là dell'ordinanza in arrivo da parte della regione (ancora non sono noti i contenuti), i sindaci sono pronti a chiudere le piazze e le strade dove si registra ancora alta densità di flussi di persone. La Prefettura, in una nota, ha anticipato i dati della regione: il territorio riminese ha fatto registrare 253 nuovi casi, un incremento piuttosto corposo, benché nel nostro territorio il 56% dei contagiati sia asintomatico. A proposito di tamponi, oltre alle due postazioni di Rimini e a quella di Novafeltria, verrà attivato a breve il quarto "drive through", a Riccione. Tutti i sindaci, in conclusione, hanno evidenziato la necessità di richiamare in modo vigoroso i cittadini a un maggior senso di responsabilità.