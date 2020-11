Nuove Brigate Rosse, lettera di minacce al sindaco di Rimini e alla città

Attualità

| 15:32 - 10 Novembre 2020

Andrea Gnassi, sindaco di Rimini.





Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha svelato di aver ricevuto una lettera firmata "le nuove brigate rosse" in cui, spiega il primo cittadino, "si lanciano folli accuse e ancora più folli promesse di atti violenti verso le nostre comunità". La stessa lettera sarebbe stata recapitata anche ad altri sindaci di regione. "Ho segnalato il fatto all’autorità competente ma il clima è brutto, molto brutto, e confuso", spiega Gnassi, che chiede uno sforzo a ogni componente della società italiana, assumendo un eccezionale senso di responsabilità: "Governo e Istituzioni garantendo ossigeno alle imprese in difficoltà e sostenendo in ogni modo gli sforzi della sanità, Comuni e territori spalancando ancora di più le loro porte a chi ne ha bisogno, cittadini con i loro comportamenti rispetti della sicurezza”. Sul tema è intervenuta Emma Petitti, presidente Assemblea regionale, che esprime solidarietà verso il primo cittadino: "Un fatto molto grave, da condannare con fermezza, che rappresenta un’offesa a tutta la nostra comunità. Un abbraccio ad Andrea, che sono certa non si farà intimidire da tali parole, ma continuerà a lavorare con impegno e abnegazione".