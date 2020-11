Promuovere attività commerciali e aziende grazie ai calendari personalizzati

Attualità

18 Novembre 2020

Calendario da tavolo.

Per un’azienda, una piccola attività artigianale o professionale e qualsiasi altra forma di imprenditoria, la realizzazione e distribuzione di gadget promozionali è sicuramente molto utile per farsi conoscere e, nel contempo, per offrire un omaggio simpatico e gradito.

In una strategia di marketing e pubblicità, la diffusione di un marchio attraverso prodotti stampati e altri oggetti è molto importante, in quanto risulta essere efficace ma non comporta un costo considerevole.

In particolare, la realizzazione e distribuzione di calendari personalizzati sono considerate sempre più indispensabili all’interno del progetto di marketing per qualsiasi tipo di attività produttiva o commerciale.

Il calendario è, infatti, un prodotto sempre molto utile e, se ben fatto, è anche piacevole da mettere in vista, permettendo così di pubblicizzare il proprio marchio con facilità e senza fatica.



Le caratteristiche di un calendario promozionale efficace

In base al modello preferito, il calendario può essere destinato ad essere appeso alla parete o collocato su un tavolo: inoltre, le possibilità di scelta per quanto riguarda la grafica e il design sono molto ampie e vanno dai modelli più semplici e tradizionali alle versioni dall’estetica più elaborata, ricchi di immagini fotografiche e illustrazioni particolari.

L’elemento determinante è, naturalmente, la presenza del proprio marchio, che deve essere impresso in maniera tale da risultare perfettamente visibile ed evidente. La scelta dei colori deve essere fatta con cura, in armonia con il logo dell’azienda di riferimento e comunque in modo da trasmettere una sensazione di armonia e di eleganza.

Un calendario promozionale raffinato e realizzato con precisione arreda un ambiente con una nota di eleganza e pubblicizza con discrezione l’azienda che lo ha distribuito.



Calendari artistici con immagini e fotografie

I calendari arricchiti da fotografie o immagini di opere d’arte sono sempre tra i più apprezzati e graditi, e tra i più belli da mettere in mostra in un ufficio, in una reception o in un ambiente residenziale.

Si tratta di un gadget ideale da offrire ai propri clienti, così come ai collaboratori e ai partner, grazie alla possibilità di personalizzazione sia per quanto riguarda la scelta delle foto che la grafica e i colori.

Le immagini possono essere di qualsiasi tipo: generalmente, un’azienda predilige le fotografie più consone alla propria attività, dai paesaggi naturali, agli skyline e alle scene urbane, alle fotografie dell’ufficio o dei propri settori produttivi.

Si deve infatti tenere presente che raccontare la storia e la filosofia di un’azienda attraverso un calendario fotografico è una strategia di marketing che generalmente ha un forte impatto sul ricevente.



Calendari da parete o da tavolo

I calendari da parete possono essere realizzati con sistemi diversi, in base alle preferenze estetiche, al tipo di carta, alle dimensioni e al budget.

Se l’elemento di distinzione del proprio calendario sono le immagini, il consiglio è quello di scegliere una grafica curata e una finitura preziosa, ad esempio i modelli in carta fotografica lucida o satinata, dotati di spirale metallica. Nelle versioni più semplici si può ricorrere a punti metallici o adesivi per la rilegatura e a carte di grammatura più leggera, senza comunque tralasciare l’aspetto della qualità.

Un discorso a parte meritano i calendari da tavolo, molto utili per avere sempre sotto controllo le date e gli appuntamenti più importanti: infatti, a dispetto dell’uso di smartphone e calendari elettronici, la presenza di una versione stampata da consultare in modo pratico rimane sempre molto utile.

Il calendario da tavolo con base in cartoncino o in materiale plastico è anche un elemento ideale da mettere in evidenza nella propria postazione di lavoro, mentre per fare un omaggio gradito ai propri collaboratori o dipendenti è ideale il classico calendario settimanale da scrivania, una sorta di via di mezzo tra calendario e agenda, da tenere a portata di mano sul tavolo per segnare appuntamenti e da utilizzare come promemoria.