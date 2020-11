Covid: Rimini, nove nuovi laureati in Assistenza Sanitaria

Attualità

Rimini

| 13:49 - 10 Novembre 2020

Nove nuovi laureati in Assistenza Sanitaria.

Nove nuovi laureati per il corso di laurea in Assistenza Sanitaria dell’Università di Bologna, con sede a Rimini. Si tratta di una delle professioni sanitarie che ha maggiori potenzialità sul mercato del lavoro, specialmente in questo specifico momento in relazione alla situazione della pandemia da Covid-19. I neo-dottori si sono laureati ieri (lunedì 9 novembre) con una seduta in presenza ma estremamente limitata e che rispettava tutti i canoni di sicurezza previsti, appunto, a seguito dell’emergenza Covid, presso la sede del Campus di piazza Teatini. Anche le tesi dei nove laureandi erano su temi estremamente attuali, come ad esempio le vaccinazioni pediatriche e proprio il Covid-19.



A presenziare, la presidente del Corso di Laurea, professoressa Maria Pia Fantini: “Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto da questi giovani, ed anche il livello della loro preparazione e delle loro dissertazioni è molto alto – commenta la presidente -. L’emergenza Covid, che purtroppo ci ha colpito, ha evidenziato l’importanza di questa figura professionale, che si caratterizza in maniera particolare sul fronte della prevenzione e della tutela della salute pubblica. Tanto che alcuni di questi ragazzi hanno già avuto proposte di lavoro ed altri ne riceveranno, ne sono convinta, prestissimo. Ritengo che sia un ottimo risultato, colto grazie alla collaborazione tra l’Università di Bologna e la Comunità riminese che ospita il Corso di Laurea”.