Alessandro Andreini de Il Collegio in visita alla giunta di San Giovanni in Marignano

| 13:37 - 10 Novembre 2020



Visita a sorpresa per la giunta di San Giovanni in Marignano da parte del giovane Alessandro Andreini, molto seguito sui social anche grazie alla partecipazione alla trasmissione “Il Collegio” di Rai 2, in onda in tv in queste settimane. L’amministrazione conosceva da tempo Alessandro che nonostante giovanissimo, a 15 anni, aveva già fatto sentire la sua presenza in paese grazie al suo attivismo in diverse associazioni di volontariato e realtà del territorio in particolare la parrocchia e la pro loco.

L'amministrazione l'ha salutato così: “Alessandro è un ragazzo molto legato a San Giovanni, un esempio brillante di come si possa contribuire in prima persona al bene comune. Nella sua spontaneità e autenticità sa comunicare e trasmettere valori ma anche un aspetto rivoluzionario soprattutto per la sua età: essere diversi è una risorsa per se stessi. Abbiamo ringraziato Alessandro per la fierezza e gioia con cui ha portato San Giovanni nella sua presentazione e sta continuando a fare nei contenuti che condivide sui social, dove sono numerose le scene che gira per il paese, in compagnia dei suoi amici e delle realtà e persone che per lui sono un riferimento. Abbiamo raccolto da Alessandro la disponibilità a collaborare in futuri progetti per il territorio e con i giovani”.