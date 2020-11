Attualità

Novafeltria

| 12:56 - 10 Novembre 2020

Domani (mercoledì 11 settembre) partono a Novafeltria i lavori di riasfaltatura che interesseranno la località Sartiano, nel tratto compreso tra la Strada Provinciale 8 (via Manzoni) e la Strada Comunale per Sartiano. L'amministrazione comunale, in una nota su Facebook, comunica che i lavori, salvo maltempo, si concluderanno in una settimana.