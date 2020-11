Verucchio: dal 1 dicembre certificati online, senza file allo sportello

Attualità

| 12:47 - 10 Novembre 2020

Foto di repertorio.



Da martedì 1 dicembre i cittadini di Verucchio potranno fare da soli per i propri certificati (Il certificato di nascita, matrimonio, cittadinanza, residenza o lo stato di famiglia), senza fila allo sportello, direttamente dal computer di casa o addirittura dallo smartphone risparmiando anche gli euro richiesti per i diritti di rilascio e segreteria. Con delibera di giunta, il Comune di Verucchio ha infatti predisposto l’avvio del servizio Smart A.N.P.R. che il portale dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente di cui l’amministrazione è parte da qualche anno ha attivato. Si tratta di un servizio di rilascio di certificati anagrafici online mediante il sigillo digitale del Ministero dell’Interno aventi stessa validità giuridica di quelli emessi dallo sportello dell’Ufficio comunale e il sistema prevede l’emissione di certificati selezionabili da una lista stabilita dall’Ufficio Anagrafe, in carta libera o in bollo, in relazione all’uso.



Per ottenerli i cittadini hanno due possibilità. Il Portale Verucchio Digitale che permetterà di governare in modo del tutto innovativo la gestione dei certificati anagrafe A.N.P.R. consentendo l’accesso sia con le credenziali rilasciate dal sistema, sia con lo SPID o la CIE, la Carta di identità elettronica. Un'app ad hoc utilizzabile su smartphone Android e Apple” .



Il sindaco Stefania Sabba evidenzia: “Per incentivare ancor più l’utilizzo dei servizi online, a maggior ragione in tempi di pandemia in cui è necessario evitare ogni possibile contatto quando possibile, come amministrazione abbiamo anche stabilito di rinunciare alla riscossione dei diritti di rilascio e segreteria per chi sceglierà di servirsi di questa nuova opportunità. Tutte le informazioni e i link per guidare i cittadini nelle varie operazioni saranno disponibili a breve sul nostro sito Internet”.