Dopo 30 anni la Sangiovesa di Santarcangelo apre anche a pranzo

| 12:04 - 10 Novembre 2020

Dopo 30 anni l'osteria La Sangiovesa di Santarcangelo di Romagna apre per la prima volta a pranzo. Le restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm hanno infatti obbligato molti ristoranti a rivedere gli orari di apertura. Anche La Sangiovesa ha così deciso dunque di non chiudere durante la settimana, ma aprire a pranzo.



“Per noi è davvero un evento storico, perché in tutti questi 30 anni abbiamo sempre lavorato di sera, durante la settimana. – racconta Cristina Maggioli, titolare insieme alla famiglia del ristorante – Questa apertura per noi è stata una grande emozione, perché è una sfida, ma anche perché il pranzo per noi in Romagna è iconico”.



Proseguono con successo intanto le degustazioni presso Tenuta Saiano. L’oasi di 100 ettari che si trova a Montebello di Poggio Torriana nel cuore della Valmarecchia, è una realtà vitivinicola dove vengono prodotti 𝘃𝗶𝗻𝗶 da varietà autoctone e 𝘃𝗲𝗿𝗺𝗼𝘂𝘁𝗵 d'eccellenza, che continua a rimanere aperta, nel rispetto del DCPM, per permettere a chi vorrà visitarla di vivere in sicurezza un pomeriggio all’aria aperta. Insieme ai vini della cantina si possono trovare 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗺𝗶 naturali prodotti con la carne dei suini allevati allo stato semi-brado e l'𝗼𝗹𝗶𝗼 degli ulivi della Tenuta. Le degustazioni a Tenuta Saiano si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, mentre il sabato e la domenica dalle 13 alle 17 (obbligatoria la prenotazione).



Grande interesse ha inoltre destato l’apertura del nuovo spazio di degustazione, bottega e laboratorio che ha inaugurato in centro a Santarcangelo di Romagna. Si tratta di Via Saffi 32 una vera e propria bottega dove si potranno acquistare tutti i prodotti di Tenuta Saiano come vini, vermouth, salumi, olio, miele e una produzione e vendita di focacce a 90 ore di lievitazione e tigelle con farina biologica dei grani antichi della Valmarecchia farcite con i salumi di Tenuta Saiano, i formaggi del caseificio Pascoli e verdure di stagione.