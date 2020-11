Calcio C, l'ex ds del Rimini Ivano Pastore si accasa alla Casertana

Sport

Rimini

| 09:14 - 10 Novembre 2020

Al centro il ds Ivano Pastore.

Torna in pista l'ex direttore sportivo del Rimini Calcio Ivano Pastore: approda alla Casertana, club del girone B della serie C. Ecco il comunicato del club.

"Dopo attente valutazioni e una serie di proficui colloqui, la Casertana FC è lieta di annunciare di aver affidato l’incarico di direttore sportivo ad Ivano Pastore. Dopo una lunga carriera da calciatore fatta di maglie importanti, dà inizio ad un nuovo capitolo della sua carriera sportiva ricoprendo il ruolo di direttore sportivo, risultando artefice della storica promozione in B della Nocerina. Capacità che gli permettono, poi, di lavorare con Benevento, Trapani, Viterbese e Rimini, ricoprendo, inoltre, un ruolo di spicco nell’area scouting del Milan. Al direttore va il benvenuto di tutta la Casertana FC e un sentito in bocca al lupo per questa nuova ed avvincente avventura".

La Casertana ha colto nell'ultimo turno il primo successio stagionale in trasferta a Francavilla per 3-1 dando un calcio alla crisi. Mister Guidi, ex Gubbio, ha così salvato la panchina. In classifica la Casertana è terz'ultima con 8 punti alla pari della Viterbese.