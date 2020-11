Covid San Marino: 71 nuovi casi dal 4 novembre. Dei 12 ricoverati, 3 sono in terapia intensiva

Attualità

| 14:41 - 09 Novembre 2020

Coronavirus, i dati di San Marino del 9 novembre.

Nella Repubblica di San Marino dal 4 novembre alla giornata di ieri, domenica 8 novembre, sono stati refertati 71 nuovi casi di infezione al virus Sars CoV-2. Il numero totale di persone contagiate individuate è di 1.114, di cui 283 positivi, 42 decessi e 789 guariti.

L’ultimo aggiornamento è quello dello scorso 4 novembre, si segnalano 35 guarigioni.

Fra le persone positive, 12 risultano ricoverate in Ospedale, di cui: 9 si trovano nel reparto Covid e 3 in Terapia Intensiva.

Infine, 271 sono le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio. L’età media delle persone attualmente positive è di 41,1 anni.



Le persone in quarantena domiciliare sono 149, tra cui 1 sanitario.



LA NOTA DELL'ISS

Si informa che è stato predisposto un secondo punto tamponi, oltre a quello istituito al livello -4 del parcheggio multipiano, realizzato in un ambulatorio ospedaliero al piano -1 e accessibile esternamente dalla palazzina ex casa di riposo. Si tratta di un punto tamponi dedicato a coloro che iniziano e terminano il periodo di quarantena al fine di suddividere i percorsi, gestito dal Laboratorio di Sanità Pubblica del Dipartimento Prevenzione.

Si rimarca a tutta la cittadinanza di rispettare le fondamentali misure igienico-preventive disposte per il contrasto del contagio, ossia corretto utilizzo delle mascherine, mantenimento del distanziamento sociale e frequente lavaggio delle mani o sanificazione.

Si ricorda che, in caso di febbre, malessere generale o sintomi respiratori non bisogna uscire di casa, ma contattare il proprio medico curante o la guardia medica, senza andare direttamente al Pronto soccorso o ai Centri per la Salute.

Per informazioni sul tracciamento contatti stretti chiamare il n. 0549 994136; il telefono è attivo dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17 dal lunedì a giovedì; il venerdì dalle 9 alle 15 e il sabato dalle 10 alle 12.30



Per restare aggiornati sull’andamento dell’infezione a San Marino è possibile consultare il sito ISS, dove è anche disponibile il grafico dei contagi aggiornato alla mezzanotte del giorno precedente.