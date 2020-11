Bellaria, invade la corsia opposta, urta un’auto e si schianta su un’altra parcheggiata

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:20 - 09 Novembre 2020

Scontro nella giornata di ieri, domenica 8 novembre a Bellaria, in via F.lli Cervi, all’incrocio con via Cimarosa. Ad essere coinvolte 3 auto, di cui una in sosta sulla carreggiata, gravemente danneggiate.

Si tratta di una Opel Astra condotta da un 33enne, residente a Bellaria, a bordo altre tre persone, tutti medicati al Pronto Soccorso per lesioni. Un’ Audi A3 condotta da un 47enne del posto, illeso, e una Fiat 500 in sosta regolare su lato Ravenna di Via F.lli Cervi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.

Poco prima delle 18 e 30, dai primi accertamenti è emerso che l’ Audi stava percorrendo via F.lli Cervi, provenendo da Via Ravenna, quando, giunta all'altezza di Via Cimarosa , ha invaso parzialmente la carreggiata opposta, urtando sulla fiancata sinistra la Opel. L’ Audi, a seguito dell’urto, si è rigirata e ha urtato violentemente la Fiat 500 in sosta. Nella circostanza si è reso necessario chiudere alla circolazione via F.lli Cervi fino alle 21.