Droga e irregolari: blitz della polizia di Stato di Rimini. Denunciate nove persone

Cronaca

Rimini

| 14:09 - 09 Novembre 2020

In totale, sono state controllate 240 persone e 52 veicoli.

Serrati sono stati i controlli della Polizia di Stato nel week-end: sono state controllate 240 persone e 52 veicoli; denunciate nove persone.



Quattro dei denunciati sono stati controllati in un residence di Miramare. Nel residence in questione è stato denunciato il gestore per mancata comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza delle persone presenti. Inoltre sono stati denunciati due stranieri per soggiorno irregolare sul territorio italiano e un 39enne napoletano per detenzione di droga ai fini di spaccio. All’interno della camera dell’uomo sono stati rinvenuti un bilancino di precisione digitale e 2 frammenti di hashish del peso di 9 grammi, oltre a diverse bustine utilizzate per il confezionamento. Sul tavolo della stanza dove è stata trovata la sostanza stupefacente oltre alla presenza di numerosi frammenti di cellophane bianco e un rotolo di carta stagnola, i poliziotti hanno rinvenuto un coltello a serramanico di 17 cm con 6 cm di lama ancora intrisa di sostanza stupefacente. I controlli, successivamente, dalla zona di Miramare sono poi proseguiti nella zona della stazione.