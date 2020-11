Verucchio, non dà la precedenza a un incrocio, fermato: guidava ubriaco

Cronaca

Verucchio

| 13:56 - 09 Novembre 2020

Controlli alcoltest (Foto repertorio).

Non dà la precedenza ad un incrocio e viene fermato dalla Polizia Stradale di Rimini: è accaduto nella giornata di ieri, domenica 8 novembre, sulla Marecchiese, nel comune di Verucchio. Alla guida della vettura c’era un 41enne della zona che da subito è apparso agli agenti poco lucido, con forte alito vinoso, è stato quindi sottoposto ad alcoltest, risultato pari a 2,13 g/l, tre volte superiore alla soglia consentita. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida sotto l’influenza di alcool. L’auto è stata sequestrata ai fini della confisca.