Nuovo punto tamponi a Riccione, da lunedì operativo

Attualità

Riccione

| 13:35 - 09 Novembre 2020

Sopralluogo questa mattina dell'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti, dell'ufficio comunale preposto, di Geat e dei tecnici dell'Ufficio Traffico del Comune di Riccione, per l'attivazione di un nuovo "drive through" che darà la possibilità, di effettuare il tampone direttamente in auto. "Su richiesta dell'Ausl Romagna, il Comune di Riccione si è attivato immediatamente - ha detto l'assessore Ermeti - per individuare un'area pubblica dove permettere ai cittadini di Riccione e del distretto Sud di poter usufruire del servizio di tamponi, eseguiti direttamente in auto, senza doversi recare a Rimini. Le modalità operative del drive through saranno rese note dall'Ausl Romagna. Il punto tamponi sarà operativo da lunedì prossimo, 16 novembre. Un servizio importante per il territorio, direi essenziale in questo momento, che permetterà ai cittadini di essere più comodamente e più vicino casa parte attiva della prevenzione dell'epidemia. L'area individuata è quella del parcheggio dei Delfini, all'uscita del casello autostradale A14. Un'area facilmente raggiungibile, non lontano dalla città ma che allo stesso tempo non congestionare il traffico locale". Il Comune di Riccione predisporrà l'area, pulitura a cura della Geat e sistemazione delle transenne, in maniera da creare un percorso obbligato a senso unico all'interno del parcheggio.