Kart, Nicola Bartolini in pista per alcuni importanti test in attesa delle prossime gare

Sport

Rimini

| 13:15 - 09 Novembre 2020

Test a Pinarella di Nicola Bartolini.

Era dal difficile weekend del 10 settembre 2020 a Siena durante la gara di Campionato Italiano che Nicola Bartolini non gareggiava. In seguito alle varie restrizioni dovute all'emergenza sanitaria alcune gare sono state annullate e spostate nel 2021.

Nonostante questo, Nicola, non ha mai smesso di allenarsi, praticando anche palestra e ciclismo e ottenendo ottimi risultati. I motori rimangono comunque la sua grande passione ed è per questo che il giovane driver romagnolo ieri (domenica 8 novembre) al Kartodromo Happy Valley di Pinarella è salito nuovamente sul suo kart ed ha affrontato alcuni importanti test con il suo Team Oberon.



"Sono felice di aver testato nuovamente il kart. Mi era rimasto l'amaro in bocca dalla gara di settembre. Non ero soddisfatto, avevamo avuto tantissimi problemi tecnici e sentivo il bisogno di riprendere in mano il mio kart. I test di ieri, domenica 8 novembre, sono andati davvero molto bene. Nonostante abbiamo utilizzato gomme usate in precedenza, ho fatto registrare tempi da record e di questo ringrazio la Oberon per avermi fornito il super materiale, il mio meccanico Mauro Celli e Galiffa come al solito per i super motori forniti. Noi ci stiamo preparando al meglio ma non so ancora quando ci sarà la prossima gara di Campionato Italiano. Probabilmente sarà il 6 dicembre sul Circuito Valle dei Liri ad Arce (Frosinone) ma, come tutti, navighiamo un pò a vista..."

Sara Ferranti