Bellaria verso il Natale, dal Comune teli per le vetrine sfitte e luminarie per le decorazioni

13:00 - 09 Novembre 2020

Continuano i lavori del tavolo sul commercio istituito dall’amministrazione: tre le iniziative nate in tale contesto su cui interviene il sindaco Filippo Giorgetti. “Un luogo di confronto franco e aperto, in cui periodicamente ci confrontiamo con Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti”, spiega il primo cittadino. “La prima iniziativa, anche in vista delle attività natalizie, prevede la messa a disposizione di teli in pvc da apporre sulle vetrine degli immobili sfitti. Ritrarranno foto e altri contenuti a matrice turistica: certamente in ottica estetica e di decoro, ma anche per trasmettere l’idea a chi visiterà Bellaria Igea Marina durante le feste, che quando questo momento sarà finalmente alle spalle, la città ci sarà con l’energia e la bellezza di sempre. Ovviamente, con l’auspicio che gli ultimi provvedimenti abbiano efficacia e siano sufficienti per evitare una nuova stretta su attività e pubblici esercizi nel prossimo mese.”





Tornando all’iniziativa, Giorgetti sottolinea che essa “è stata concordata anche con realtà associative quali Isola dei Platani, Nuova Cagnona e Viv’Igea. Quanto meno in una prima fase sperimentale”, aggiunge poi “essa è circoscritta agli immobili che si affacciano sui centri commerciali naturali di Bellaria e di Igea Marina. Partecipare è molto semplice, con il proprietario dell’immobile che può richiedere senza alcun costo a proprio carico l’installazione del telo compilando un modulo online.”





Un’altra iniziativa nata dal tavolo sul commercio, “ha connotati ancora più natalizi ed è rivolta a quelle attività commerciali aperte e che magari non sono già direttamente coinvolte negli addobbi promossi ai vari livelli associativi o interessate dalle luminarie natalizie pubbliche. A chi lo desidera forniremo una stella luminosa analoga a quelle impiegate nell’illuminazione pubblica e la installeremo all’esterno dell’attività: pratica per l’istallazione, allaccio e fornitura elettrica verranno messe a disposizione a fronte di un costo di 50 euro, meno di un terzo del costo normalmente previsto dalla messa in opera. Il resto sarà a carico dell’Amministrazione Comunale.”





I moduli di richiesta da compilare per le due iniziative sono già disponibili nel sito. La scadenza per le domande è fissata a venerdì 20 novembre, con possibilità di consegnarle anche in cartaceo allo Iat di via Leonardo Da Vinci; ufficio a cui ci si può rivolgere per avere ulteriori informazioni sul progetto (aperto dalle 9.00 alle 13.00, tutti i giorni esclusa la domenica; 0541.343809).





Novità, infine, anche sul fronte dei 250.000 euro stanziati a fine maggio ed espressamente destinati a un futuro rimborso di tasse e tariffe comunali a beneficio di famiglie e aziende. “Stiamo predisponendo”, conclude il Sindaco, “il rimborso della Tari per le attività economiche, con particolare attenzione al commercio, impiegando il fondo accantonato a suo tempo".