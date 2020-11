A Poggio Torriana i libri della biblioteca arrivano direttamente a casa dei residenti

Attualità

Poggio Torriana

10:24 - 09 Novembre 2020

In seguito alle disposizioni del DPCM del 3 novembre scorso anche la Biblioteca Comunale di Poggio Torriana, come tutti gli istituti culturali, resterà chiusa al pubblico fino al 3 dicembre p.v. Sono sospesi i servizio di prestito e restituzione in sede ma, come già accaduto per la scorsa primavera, è attivo un servizio di prestito a domicilio che consentirà ai residenti nel territorio comunale, iscritti a una delle biblioteche della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, di ricevere a casa propria i libri e gli audiovisivi disponibili posseduti dalla biblioteca Pio Campidelli.



Per visionare in anticipo il materiale di proprio interesse è possibile consultare il catalogo della Rete bibliotecaria al seguente indirizzo: https://opac.provincia.ra.it, selezionando Provincia di Rimini, poi flag su biblioteca Pio Campidelli - Poggio Torriana.



Con la propria tessera bibliotecaria è inoltre possibile usufruire delle numerose risorse digitali (audiolibri, ebook, e-learning) accessibili sia dal catalogo tradizionale, sia dalla piattaforma MLOL https://bibliotecheromagna.medialibrary.it



Per info e prenotazioni scrivere a: a.teodorani@comune.poggiotorriana.rn.it , nell’arco di qualche giorno un addetto provvederà a consegnare il materiale richiesto in prestito.