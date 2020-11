Boccette A1, Bt Bussecchio perde la testa, Leon D’Oro Molinella sale a + 2. Manuel non punge

Sport

Rimini

| 20:57 - 08 Novembre 2020

In serie A1 si è giocata la 29esima giornata.

I campioni del Bt Bussecchio perdono il comando del campionato regionale di serie A1 perdendo malamente in casa di un indiavolato Clai Sasso Morelli. Sale in vetta Leon D’Oro Molinella che incamera i tre punti del sorpasso grazie al forfait del Bbzo Cafè Villanova. Le due contendenti allo scudetto fanno ormai corsa a sè perché Manuel Caffè Bocciofila sciupa un occasione propizia pareggiando col Circolo Sport Ravenna. Fra quindici giorni in programma lo scontro diretto a Bussecchio. Salvo ulteriori restrizioni imposte dalla pandemia il campionato si disputerà negli ultimi cinque turni al sabato pomeriggio alle ore 15.00 e si concluderà il 12 dicembre. Nel prossimo week end in programma la gara nazionale di Forlì al President Park 6° memorial Pier Luigi Zileri ed a Massa Lombarda le elezioni del comitato regionale.

Tabellini

Clai Sasso Morelli – B.T. Bussecchio Forlì 4 – 2 (p.t. 2-1)

S. Bagli e W. Cantelli contro L. Versari e M. Morri 90-31, A. De Antonis c D. Ricci 62-101,

L. Molinaro e S. Tronconi c D. Calubani e R. Batani 85-41, R. Zanelli c E. Rosa 102-79,

M. Brusa c S. Rinaldi 106-90, L. Turroni c I. Minoccheri 48-103.

Manuel Caffè Bocciofila Imola – Circolo Sport Ravenna 3 – 3 (p.t. 2-1)

D. Cortecchia e A. Bacci c D. Lelli e V. Albicocco 81-48, V. Cristofori c A. Nadery 88-109,

M. Zoffoli e A. Stella c D. Benedetti e F. Benedetti 82-33, GL. Naldi c M. Grilli 40-109,

L. Principi c L. Mini 71-110, C. Sandrini c S. Cardellini 100-88.

Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì – Tex Master Novellara 6 – 0 (p.t. 3-0)

L. Alpi e A. Bandini c L. Beneventi e G. Catellani 84-71, C. Leonardi c O. Ascari 101-30,

S. Nanni e L. Bandini c C. Bussei e L. Raggi 89-46, A. Galli c A. Di Sarno 102-34,

F. Perugini c L. Capaffi 102-49, A. Corbetta c M. Ianicello 100-91.

Birra di Paolino Riccione – Capitan Bagati Bellaria 4 – 2 (p.t. 2-1)

P. Cau e L. De Carlo c C. Vincenzi e M. Funghetti 81-77, M. Pritelli c R. Galiandro 64-105,

M. Manduchi e A. Fabbri c O. Gennari e S. Della Chiesa 80-67, A. Donati c M. Patrignani 100-70,

S. Quieti c C. Spadoni 100-59, P. Barbanti c G. Barducci 74-100.

Pronto Poster Settecrociari Cesena – Hidra RSM Sire Codifiume 5 – 1 (p.t. 2-1)

S. Casadei e M. Piraccini c M. Morelli e B. Zanardi 80-25, M. Fabbri c M. Celio 107-94,

M. Morosi e F. Ricci c M. Romualdi e F. Visentin 56-83, R. Bassenghi c F. Muzzarelli 100-0,

J. Magnani c L. Draghetti 105-67, B. Cicognani c D. Sgargi 102-99.

Camo Maris Cantonese – L'Artista Caffè Argenta 2 – 4 (p.t. 1-2)

F. Ghelfi e C. Bondavalli c D. Morini e D. Melideo 59-83, T. Bovo c M. Sgubbi 100-17,

M. Iaccarino e S. Vezzalini c L. Ravaglia e V. Ambrosecchia 59-85, S. Copelli c M. Vassura 102-52,

A. Pavarotti c S. Camprincoli 78-100, G. Camellini c F. Giustiniani 65-100.

Caserme Rosse Bologna – Andrea Costa Carpi 6 – 0 (p.t. 3-0) per forfait

Bbzo Cafè Villanova – Leon D'Oro Molinella 0 – 6 (p.t. 0-3) per forfait

President Park Ronco – Cava Rivalta Forlì 6 – 0 (p.t. 3-0) per forfait

Classifica

Leon D'Oro Molinella punti 69, B.T Bussecchio Forlì punti 67, Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 64, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì punti 61, Clai Sasso Morelli punti 53, Circolo Sport Ravenna punti 49, Tex Master Novellara punti 47, Capitan Bagati Bellaria punti 44, Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 42, President Park Ronco punti 32, L'Artista Caffè Argenta punti 30, Birra di Paolino Riccione punti 29, , Camo Maris Cantonese punti 25, Hidra RSM Sire Codifiume punti 20, Caserme Rosse BO punti 18.

Bbzo Cafè Villanova, Andrea Costa Carpi e Cava Rivalta retrocesse per rinuncia