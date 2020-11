Volley A2 femminile, Omag sconfitta sul parquet del Cutrofiano: 3-0

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:46 - 08 Novembre 2020

La Omag sconfitta nuovamente.

A Cutrofiano la Omag incassa la quarta sconfitta consecutiva. Dopo un primo set da dimenticare, dove nulla sembra funzionare, le ragazze di coach Stefano Saja tirano fuori gli artigli. Nel secondo set le marignanesi conducono la partita fino a 15-17, poi le salentine con un break conquistano tre set point annullati da Fiore e Conceicao. Ancora un punto di Conceicao vale il set point per la Omag, annullato da M’bra e due errori consecutivi delle romagnole regalano anche il secondo parziale a Cutrofiano.

All’inizio del terzo set la Omag accusa il colpo e si trova a dover rincorrere le avversarie. 5-1. Ritrovata la parità, con un allungo importante e si portano sul 14-18. Cuore di Mamma reagisce bene e arriva ad un parziale di 6-0 per il 20-18. Punto a punto con la Omag che si guadagna il primo set point con un muro di Ceron, e sempre Ceron, sbaglia il servizio per la parità. Una pipe di Fiore vale il secondo set point annullato poi da un grave errore arbitrale che procura il cartellino giallo a Coach Saja. In un finale rocambolesco la spunta Cuore di Mamma con Panucci.

Tra i rulli di tamburo dei tifosi, Cuore di Mamma festeggia il primato in classifica.

Il tabellino

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO – OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 3-0

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO: Menghi 7, Avenia 4, Panucci 10, Caneva 2, M’Bra 21, Quarchioni 13, Ferrara (L), Salviato. Non entrate: Rizzieri, Gorgoni, Castaneda Simon, Morciano, Boscolo (L), Tarantino. All. Carratu’.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Berasi 2, Silva Conceicao 14, Cosi 5, Fiore 17, Peonia 5, Ceron 3, Bonvicini (L), Fedrigo 1, Aluigi, De Bellis, Urbinati. Non entrate: Spadoni, Penna (L). All. Saja.

ARBITRI: Capolongo, Colucci.

PARZIALI: 25-12 28-26 30-28

NOTE: durata set: 21′, 33′, 36′; Tot: 90′.