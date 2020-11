Auto urta scooterone mentre sorpassa: ferita una coppia, grave il conducente

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 20:35 - 08 Novembre 2020

Carabinieri mentre fanno rilievi dopo un incidente, foto Ballante.



Oggi (domenica 8 novembre) alle 18 si è verificato un incidente in via Abbazia a Morciano di Romagna. Uno maxi scooter condotto da un uomo con una donna come passeggero, mentre percorreva Via Abbazia in direzione San Giovanni in Marignano, è stato superato da una Fiat Tipo, alla cui guida vi era una donna di mezza età. Durante il sorpasso, quando il motoveicolo si trovava di fianco alla Fiat Tipo, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Morciano di Romagna, i due mezzi sono entrati in collisione. Il conducente del ciclomotore ha frenato energicamente, perdendo il controllo del mezzo, finendo a terra assieme alla donna che viaggiava con lui. Entrambi hanno dovuto far ricorso alle cure del personale medico.