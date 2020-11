Calcio femminile: Riccione, sconfitta con la capolista Arezzo (3-1)

Sport

Riccione

| 18:25 - 08 Novembre 2020

Foto di repertorio.

Acf Arezzo-Asd femminile Riccione 3-1

Acf Arezzo Trezza, Ferretti, Costantino, Zelli, Mencucci (80’ Casini), Tuteri, Baracchi, Cirri, Ceccarelli (93’ Babel), Verdi, Leonessi (71’ Avendato)

Asd femminile Riccione Giorgi, Barocci (46’ Dominici), Amaduzzi M., Amaduzzi A., Maccaferri, Della Chiara, Sommella (70’ Ciavatta), Perderzani, Russarollo, Calli (46’ Esposito), Monetini

Marcatori : 18’ autogol Zelli, 44’ e 47’ Cirri, 90’ Ceccarelli (Ar)

ammonite : Baracchi, Della Chiara, Amaduzzi A., Mencucci, Pederzani, Ciavatta



Terza sconfitta consecutiva per le biancoazzurre che perdono per 3-1 sul campo della capolista Arezzo, mostrando comunque coraggio e determinazione agonistica pur essendo scese in campo in formazione ampiamente rimaneggiata; ospiti in vantaggio al 18’ in virtù di un’autorete di Zelli, raggiunte nel finale del primo tempo da una zuccata di Cirri; ad inizio della ripresa in virtù di un calcio piazzato è la stessa giocatrice amaranto a siglare la rete del raddoppio; inutile il forcing delle romagnole che tentano di riacciuffare il pareggio, prima del definitivo colpo del ko di Ceccarelli nel finale; nella prossima giornata è in programma l’incontro casalingo contro la Vis Civitanova.

La cronaca della gara

All’11’ tiro di Leonessi ribattuto da un giocatore avversario; al 15’ tira in porta di Ceccarelli; al 18’ Riccione in vantaggio in virtù di uno sfortunato autogoal di Zelli; al 23’ conclusione senza esito di Ceccarelli; al 24’ tiro fuori di Verdi; al 25’ conclusione di Cirri fuori misura; al 27’ tiro in porta di Verdi fuori misura; al 21’ ci prova Leonessi; al 35’ ancora Ceccarelli prova la conclusione senza sortire effetto; al 39’ tiro di Tuteri intercettato dal portiere; al 44’ pareggio delle toscane con un colpo di testa di Cirri sugli sviluppi di un calcio d’angolo; al 45’ traversa di Ceccarelli; l’arbitro manda le squadre all’intervallo sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa al 47’ raddoppio dell’Arezzo ancora con Cirri che sigla la sua personale doppietta; al 58’ tiro in porta di Zelli parato dall’estremo difensore avversario; al 72’ tiro fuori misura di Russarollo; al 90’ arriva il terzo goal delle amaranto con Ceccarelli; dopo sei minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità sancendo la vittoria delle padrone di casa sulle romagnole con il punteggio di 3-1.



Di seguito le dichiarazioni del dirigente romagnolo Matteo Ingrosso : “Vorrei dire tante cose ma voglio mettere in evidenza solo gli aspetti positivi perchè le ragazze che sono scese in campo meritano di essere elogiate per la loro partita; abbiamo dato il massimo e anche di più, non ho nulla da recriminare quanto ad atteggiamento, impegno e carattere mostrato in campo; sono assolutamente contento di ognuna di loro, il risultato per me passa in secondo piano perché ho visto quello che mi aspettavo nella partita di oggi, coraggio, grinta e tanta voglia di sudare per la maglia del Riccione”.