Scivola durante un'escursione e si procura una lussazione alla spalla: soccorso con l'elicoterro

Cronaca

Bagno di Romagna

| 18:21 - 08 Novembre 2020

I soccorsi.

Questa mattina (domenica 8 novembre) un gruppo di ragazzi ha deciso di effettuare un'escursione nelle colline attorno Bagno di Romagna, imboccando il sentiero Cai 185A, diretti verso il passo dei Mandrioli. Un sentiero che si sviluppa ad anello, ma i giovani a un certo punto hanno perso l'orientamento, finendo su un terreno molto ripido e sporco dai rami caduti. Nel tentativo di riprendere la via corretta hanno proseguito fino a quando, arrivati nei pressi del Sasso di Agnese, uno di loro, un 33enne residente a Castel San Pietro Terme, è scivolato, probabilmente a causa del terreno ricoperto da foglie. Nel tentativo di fermarsi si è aggrappato ad un ramo procurandosi una dolorosa lussazione alla spalla. Sul posto sono così intervenuti il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, l’ambulanza e l’automedica di San Piero in Bagno. Per il recupero del ferito è stato necessario l'impiego dell'elicottero con verricello. Il 33enne è stato trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena.