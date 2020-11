Footgolf: per Rimini due titoli di squadra, uno di coppia e due individuali

Sport

Rimini

| 17:58 - 08 Novembre 2020

Rimini Footgolf.



Il Rimini Footgolf vince il campionato interregionale dell'Associazione Italiana Footgolf, sezione centro-nord Italia. Un traguardo importante per il team biancorosso, che ha conquistato il titolo anche nel campionato challenge della Lega Nazionale di Footgolf. Tra gli atleti del team, Mattia Zerbini si è messo in evidenza vincendo entrambi i titoli assoluti, conquistando inoltre anche il titolo della Lega Lega Nazionale di Footgolf riservato alle coppie, con Alessio Cavicchi, secondo nell'interregionale, mentre Christian Pozzati si è fermato al quinto posto, sempre nell'interregionale. Per Francesco Rossi settimo post al Tour della LNF, secondo Cristian Fabbri nel campionato a coppie.