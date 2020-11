Moto2: a Valencia vince Bezzecchi, Bastianini quarto e nuovo leader del mondiale

Sport

Rimini

| 13:31 - 08 Novembre 2020

Marco Bezzecchi.

In Moto 2 giornata favorevole per i piloti riminesi. Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia trionfa Marco Bezzecchi, che precede, sul gradino più alto del podio, Jorge Martin e Remy Gardner. Enea Bastianini, partito quindicesimo e dopo pochi giri sesto, riesce a conquistare con grande determinazione il quarto posto e soprattutto il primo posto della classifica mondiale con 184 punti, sei in più di Lowes, caduto mentre era all'inseguimento di Bezzecchi. Per quest'ultimo è la seconda vittoria stagionale. Al quinto e sesto posto altri due piloti italiani, rispettivamente Luca Baldassari e Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. Bel piazzamento in top ten per Nicolò Bulega (Federal Oil Gresini Moto2), ottavo al traguardo dove precede il poleman Xavi Vierge. Stefano Manzi (MV Agusta Forward Racing Team) chiude la zona punti mentre cade il suo compagno di box Simone Corsi.

Il risultato di oggi ha riaperto la lotta per il titolo mondiale. La nuova classifica vede in testa Bastianini con 184 punti, seguito da Lowes con 178, Marini con 165 e Marco Bezzecchi 155.

“È stata una buona gara: sono partito forte e ho recuperato molte posizioni nei primi giri. Avevo un buon ritmo, pensavo di poter raggiungere anche quelli davanti ma avevano qualcosina in più. Sono contento di come abbiamo reagito dopo al qualifica di ieri e soprattutto di essere di nuovo in testa al campionato” ha commentato Enea Bastianini nell'imediato dopo gara.