| 13:27 - 08 Novembre 2020

"Acquitrini / palude al Parco Marecchia nei pressi del ponte di Tiberio. Brutto panorama. Sistemare un po' il terreno per far favorire l'assorbimento delle acque piovane?", è l'appello di un nostro lettore, che ci ha inviato queste foto, in riferimento all'area verde che si trova in uno dei luoghi più suggestivi della città.