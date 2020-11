Durante la passeggiata in spiaggia, cane scappa in acqua: soccorso dalla guardia costiera

Cronaca

Rimini

| 13:21 - 08 Novembre 2020

Il labrador salvato dalla Guardia Costiera con il padrone e i soccorritori.

Ieri (sabato 7 novembre), intorno alle 12.30, la Capitaneria di Porto è intervenuta per soccorrere un cane labrador nero che, durante una passeggiata in spiaggia con il proprio padrone, si era avventurato in acqua, allontanandosi oltre le boe bianche di segnalazione, all'altezza del bagno 44. La motovedetta cp 2107, già impegnata nell'attività di pattugliamento, ha così "recuperato" l'animale, che si trovava a più di mezzo km dalla riva. Il labrador è stato trasportato in porto a Rimini, dove ad attenderlo c'era il padrone.