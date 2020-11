Elezioni Rimini, segretario Pd "rallenta" sulla candidatura della Petitti

Attualità

Rimini

| 12:18 - 08 Novembre 2020

Filippo Sacchetti, segretario provinciale del Pd.



Filippo Sacchetti, segretario del Pd di Rimini, "rallenta" sulla candidatura di Emma Petitti a primo cittadino della città rivierasca. Raccolta la disponibilità dell'attuale presidente dell'assemblea regionale, Sacchetti "rimprovera" alla collega di partito il fatto di non aver informato di questo suo passo la segretaria provinciale del Pd, quella regionale e il governatore Stefano Bonaccini. "Se si sceglie la strada della corsa in solitaria, voltando la schiena al partito e al confronto aperto con società e movimenti, mentre ci troviamo in mezzo a un percorso di ricerca di una soluzione unitaria, a partire dai programmi e poi nelle candidature, il PD non può fare la Ola", rileva Sacchetti, che invita al confronto "al tempo e nel luogo giusto".



LA REPLICA DEL SEGRETARIO PD COMUNALE Alberto Vanni Lazzari si dice sorpreso per la nota del segretario provinciale Sacchetti, per i toni e il metodo. "Nella giornata di ieri come segretario comunale PD, sono stato informato dalla stessa Petitti sulla decisione di candidarsi alla carica di sindaco di Rimini", spiega Vanni Lazzari, che aggiunge: "La competenza per la realizzazione del programma, del confronto con le altre forze politiche e dell'individuazione del candidato a sindaco spetta per statuto all'unione comunale di Rimini".