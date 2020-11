Attualità

Verucchio

| 17:16 - 07 Novembre 2020

Municipio di Verucchio.

L'Ausl Romagna in una nota precisa che al momento non vi sono scuole materne di Verucchio chiuse e che abbiano avuto provvedimenti legati all'infezione da Covid 19. In tale Comune risultano al momento positività solo in una scuola primaria, nella quale una classe è in isolamento domiciliare.