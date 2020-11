Rivabella: impara l'arte al corso gratuito del Mamì Bistrot

Eventi

Rimini

07 Novembre 2020

Le regole del bon ton per allestire la cena delle feste.

Come si apparecchia una tavola natalizia? Quali sono le coreografie più eleganti e le regole del bon ton per allestire la cena delle feste?

Domenica 8 novembre (ore 16.30), al Mamì Bistrot di Rivabella, è in programma il corso gratuito di Severine Isabey.

Formata alla Enzo Miccio Accademy e apprezzatissima organizzatrice di eventi mondani, Severine svelerà i trucchi, il galateo e qualche segreto per preparare un Natale in grande stile.

Dagli addobbi più chic alla scelta delle tovaglie, dalla posateria al centro-tavola, spigolando tra tradizione e avanguardia, Severine - grande esperta di arte decorativa e abilitata alla scenografia floreale - terrà un vero e proprio workshop su come "vestire" la tavola di Natale.

"Questa passione per la cura della tavola - spiega Severine - mi è stata tramandata da mia nonna Mamì che, ispirandosi al meglio della hospitalité francese, mi ha insegnato la tecnica della grande arte del ricevimento. Perché sedersi attorno ad una bella tavola, prima che un'elegante dimostrazione di stile, è un segno d'amore per gli ospiti che ricevi".