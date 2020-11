Computer e connessioni non funzionanti nelle scuole, docenti in mobilitazione

Attualità

Riccione

| 15:29 - 07 Novembre 2020



I docenti del liceo Volta Fellini di Riccione sono in agitazione per l'attuale situazione delle scuole e annunciano un futuro sciopero, esprimendo in una nota il rammarico per il ritorno alla didattica a distanza ed evidenziando che, "dopo mesi di retorica da parte del Ministero dell'istruzione", a settembre la scuola si è ritrovata alle stesse condizioni dell'inizio della pandemia: "a parte le mascherine e i disinfettanti, non era stato attuato alcun intervento strutturale in termini di edilizia scolastica, di assunzione di personale, di nuove attrezzature didattiche e di potenziamento dei trasporti scolastici". Per ciò che concerne la didattica a distanza, mentre nei mesi scorsi i docenti l'avevano sperimentata con profitto dalle proprie abitazioni, ottimizzando gli strumenti informatici a loro disposizione, oggi invece si trovano a far lezione da scuola, nelle aule vuote, affrontando criticità quali problemi di connessione o di funzionamento dei computer. I docenti, nella nota, respingono anche "l'attuale ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulla DDI", chiedendo "che il nuovo contratto rispetti appieno la nostra funzione docente".