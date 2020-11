Rimini: due giovani in auto durante il coprifuoco, sanzionati

Attualità

Rimini

| 14:33 - 07 Novembre 2020

Nel pomeriggio di venerdì 6 novembre è stato avviato il servizio di presidio e controllo del territorio da parte degli agenti in borghese della Polizia Locale di Rimini. Un servizio che, con l'aiuto dell'unità cinofila, si è concentrato nel Parco XXV Aprile. Durante il servizio è stato fermato un giovane intento a prepararsi uno spinello, individuato grazie al cane che ha fiutato un altro piccolo quantitativo di sostanza stupefacente. Trovato in possesso in tutto di 0,40 grammi di hashish, il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura come prevede l'articolo 75 del DPR 309.

Il servizio è proseguito anche nella notte successiva, dalle ore 12 alle 6 del mattino, quando gli stessi uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei furti, hanno recuperato, sul lungomare di Rimini, un motorino che risultava rubato a Riccione nel mese di settembre. Nello stesso servizio notturno sono stati fatti diversi controlli anche a persone che circolavano fuori dagli orari consentiti dal DPCM, tra questi sono stati contravvenuti due giovani, di cui uno di origini straniere, alla guida di 2 veicoli, che non sono stati in grado di giustificare la loro presenza fuori di casa. Ad entrambi, oltre ad alcune contravvenzioni legate al codice della strada, è stata fatta una sanzione di € 373,33 in quanto usciti di casa senza uno stato di necessita lavorativo o di salute.