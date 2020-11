Cattolica: regione conferma finanziamento di 506.000 euro per i lavori in viale Dante

Attualità

Cattolica

| 14:09 - 07 Novembre 2020

Il dirigente ai lavori pubblici, Baldino Gaddi, e il sindaco Gennari.

La Giunta Regionale conferma lo stanziamento di risorse per il completamento della riqualificazione di viale Dante a Cattolica. È arrivata infatti a Palazzo Mancini la delibera con cui la Regione riconosce somme per 506mila euro che verranno impiegate per il cantiere che interesserà a partire dal 2021 il tratto di viale compreso tra le vie Milano e Facchini. «La conferma dell'arrivo di queste risorse - spiega il dirigente ai lavori pubblici, Baldino Gaddi - rafforza l'ottimismo nella prosecuzione spedita del cantiere. Gli uffici tecnici di Palazzo Mancini hanno compresso al massimo le tempistiche e saremo pronti, quindi, a farne subito buon uso». «Il risultato di questo sforzo – commenta il Sindaco Mariano Gennari - sarà quello di far godere della via Dante con un “volto” rinnovato prima dell'avvio della prossima stagione. Daremo alla comunità ed ai turisti una via completamente ammodernata, accogliente, un'arteria in cui passeggiare e ritrovarsi sia un piacere, consapevoli dell'importanza turistica ed economica che riveste».