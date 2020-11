Focolaio nel municipio di Gatteo: chiusi gli uffici

Attualità

Gatteo

| 13:39 - 07 Novembre 2020

Comune di Gatteo (foto dalla pagina Facebook).

Alcuni dipendenti del Comune di Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena, sono risultati positivi al Covid, l'Azienda Usl ha disposto la quarantena precauzionale per i contatti stretti e per questo motivo oggi gli uffici comunali resteranno chiusi. Lo riporta l'edizione locale del Resto Del Carlino. Lunedì sarà fatto un controllo con tampone per tutti i dipendenti e i componenti della giunta. L'auspicio dell'amministrazione comunale, in relazione all'esito dei tamponi è quello di riattivare i servizi mercoledì.