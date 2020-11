La tragica morte del piccolo Lorenzo: la famiglia ringrazia la comunità di Verucchio

Attualità

Verucchio

| 13:36 - 07 Novembre 2020

I funerali del piccolo Lorenzo.



La famiglia Vilardi ha inviato un messaggio di ringraziamento a quanti sono stati loro vicini e li hanno sostenuti in tanti e diversi modi, in questi giorni di sofferenza dovuti alla perdita del piccolo Lorenzo, del quale sono state celebrate le esequie lunedì 2 novembre, giorno della commemorazione dei fedeli defunti, allo stadio di Villa Verucchio.



“Il fratellino Gianmarco, la mamma Valentina, il babbo Luigi, i nonni e i familiari di Lorenzo, ringraziano tutti per l’affetto ricevuto in questi giorni difficili.

I compagni e le maestre della IV D, e l’Istituto comprensivo “Ponte sul Marecchia”, il sindaco e l'Amministrazione Comunale di Verucchio, le Forza dell’Ordine, la Croce Rossa e i sanitari, i compagni di squadra, gli allenatori e l'asd Verucchio, la parrocchia di San Paterniano, il Vescovo Francesco, gli amici, i colleghi e tutto il paese di Villa Verucchio.

La calorosa e rispettosa vicinanza dimostrata ci ha dato la forza nell’affrontare il nostro dolore. Il Vostro sostegno non potrà riempire il vuoto lasciato ma ci aiuterà a lenire la ferita.

Siamo certi che tutti insieme, come amava Lorenzo, terremo vivo nei nostri cuori il ricordo di Lorenzo, la sua vivacità contagiosa, e il suo sorriso spontaneo e allegro di bambino”.