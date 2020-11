Sport

Rimini

| 13:32 - 07 Novembre 2020

Stadio Romeo Neri.



Sarà prorogata fino all'estate la concessione degli impianti sportivi alle società del territorio riminese: lo annuncia l'assessore Gianluca Brasini. Il tutto a causa di rinvii, recuperi e slittamenti provocati dall'emergenza Covid che inevitabilmente avranno come conseguenza un allungamento della stagione sportiva. La giunta comunale, come già comunicato, ha inoltre ridotto del 60% le tariffe per la stagione in corso.