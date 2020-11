Asd femminile Riccione: trasferta insidiosa in casa della capolista Arezzo

Sport

Riccione

07 Novembre 2020



Domenica 8 novembre con fischio d’inizio della gara alle 14.30 va in scena al campo sportivo “Luciano Gunti” la sfida tra Arezzo e Riccione, valevole per la IV giornata del girone C di serie C. Le romagnole, reduci da due sconfitte consecutive, con una gara da recuperare con la Sassari Torres, sono alla ricerca dei primi punti stagionali. Le toscane, invece, apparse in grande forma, sono a punteggio pieno in testa alla classifica in virtù di tre vittorie in altrettante gare.Arbitrerà l’incontro Andriambelo di Roma.



Presentazione della gara affidata all’attaccante Giulia Schipa; di seguito le sue dichiarazioni : “Ci siamo allenate e preparate al meglio per affrontare questa gara nel modo giusto, ci teniamo a muovere la classifica, abbiamo perso due gare in modo immeritato ma sono fortemente convinta che un risultato positivo ci aiuterebbe a sbloccarci; a livello personale sto bene, sono rientrata da un infortunio e sto cercando di guadagnarmi il mio spazio, certa di dare il mio contributo per conquistare i primi punti stagionali”.