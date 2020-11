Biblioteca San Giovanni: torna il servizio di consegna libri a domicilio

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:02 - 07 Novembre 2020

Biblioteca di San Giovanni in Marignano.



A seguito delle ultime disposizioni anti Covid, la biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano riattiverà il servizio "La biblioteca a casa tua", prestiti a domicilio su tutto il territorio. Sono disponibili oltre 500 libri tra adulti, bambini e testi di argomento locale: dotazione aumentata grazie agli acquisti finanziati da un contributo ministeriale. La biblioteca propone anche "Ricordati di ricordare, letture per i più piccoli": ogni giovedì dal 12 novembre alle ore 17.00, in diretta sulla pagina Fb della Biblioteca (bibliosgm). Infine, anche il gruppo Lettura continua online la sua attività. Il prossimo incontro è previsto per mercoledì 25 novembre alle ore 20.15 sulla tematica “Il Ricordo e le Donne” ed è aperto a tutti coloro che amino confrontarsi sui libri e la lettura.



Spiega l'amministrazione comunale: «Grazie all’impegno ed alla disponibilità dei dipendenti, si è scelto di ripensare i servizi perché anche in questo periodo non mancasse il sostegno ai marignanesi e la possibilità di offrire occasioni di incontro, cultura ed evasione, seppur virtuali. Quello che l’anno scorso era nato come una risposta all’emergenza, quest’anno si è maggiormente strutturato con servizi ed opportunità».